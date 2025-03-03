«У них была большая ненависть в семье»: за что внучка убила экс-мэра Самары Тархова

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова могла убить своих деда и бабушку из личной неприязни. Такую версию событий выдвинул биологический отец Екатерины Бельской.

По словам Сергея Логинова, во всем виновата дочь Тархова Людмила, которая воспитывала Екатерину в негативе по отношению к своим родителям. Женщина якобы всю жизнь мечтала выудить у экс-мэра деньги любым способом.

Кроме того, Логинов заявил, что Тарховы однажды сказали ему, что не любят внучку. При этом они даже не скрывали этого от самой Екатерины.

«Да, мы ее не любим, у нас на первом месте Люда — мы ее любим», — процитировал Логинов слова жены Тархова в шоу «Малахов» на телеканале Россия 1.

Журналист Наталья Пристенкова поддержала версию мужчины и отметила, что именно Людмила могла сыграть немаловажную роль в этой резонансной истории.

«У них была большая ненависть в семье. Катя в юности хотела выйти замуж за простого парня-врача, они должны были встретиться и познакомиться, куда Тархов просто в последний момент не пришел», — поведала Пристенкова.

Напомним, Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший Самару, и его жена бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагало, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски не дали никаких результатов.

28 февраля Бельская дала признательные показания и назвала мотив – корысть. Она отравила бабушку и деда, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего вместе с подельником расчленила трупы и раскидала останки по мусорным контейнерам в Самаре.

Ранее криминалист Михаил Игнатов объяснил сайту «Страсти», что Екатерина Бельская дала признательные показания не из-за раскаяния, а с целью смягчить наказание.