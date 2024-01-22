У некоторых отрезаны конечности: за неделю в Анталье выбросило на берег девять покойников

За неделю в Анталье тела девяти человек выбросило морем на пляжи. Среди них взрослые и ребенок.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Первоначально говорилось о шести найденных на пляжах телах. На прошлой неделе трупы обнаружили в районах Аланьи и Манавгата. Предварительно, тела долго находились в воде.

22 января появилась информация о еще нескольких трупах. У некоторых из найденных тел были отрезаны конечности.

СМИ стали писать о возможном маньяке. РИА Новости сообщило, что погибшие могли быть мигрантами, которые погибли при крушении лодки.

11 декабря лодка с 90 мигрантами затонула, направляясь в сторону Кипра. Появилось предположение, что тела погибших прибило к берегам Турции.

Минувшим летом сообщалось, что в Абхазии туристы заметили мертвых свиней в Черном море.