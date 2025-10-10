«У него явно не все в порядке с головой»: мужчина угрожает соседям и устраивает провокации

В Коммунаре Ленинградской области жители жилого комплекса «Ново-Антропшино» пожаловались на угрозы и провокации со стороны соседа. Они признались в беседе с 360.ru, что мужчина на протяжении нескольких месяцев совершает хулиганские действия.

По словам одного из пострадавших, неадекватный сосед неоднократно устраивал провокации: снимал стеклопакеты в подъезде и двери с петель. Ситуация усугубилась, когда он начал собирать личные данные недовольных жильцов и присылать им угрозы с фейковых аккаунтов в соцсетях.

«Он знает, где расположены общедомовые камеры, и специально под ними пытается выводить людей на конфликт. Всем угрожает уголовными статьями, и это длится не один месяц. У него явно не все в порядке с головой», — рассказал сосед.

По словам жильцов, они неоднократно обращались в полицию. Правоохранители знакомы с ситуацией — мужчину даже доставляли в отделение, однако ничего не изменилось. Сотрудники пояснили, что не видят состава преступления в его действиях, в связи с чем он вскоре возвращался и продолжал донимать соседей.

Помимо прямых угроз в адрес соседей, мужчина рассылает сообщения с недостоверной информацией о деятельности Вооруженных Сил России, а тех, кто с ним не согласен, оскорбляет, называя предателями.

