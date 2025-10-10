Мужчина, выбросивший дочь из окна квартиры, демонстрировал неадекватное поведение в суде

В Уфе состоялся суд над отцом, который выбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Во время процесса мужчина вел себя неадекватно, корчил рожи, показывал оскорбительные жесты. Кадрами из зала суда поделился Пятый канал.

На видео подсудимый дергает плечами, поджимает губы или, наоборот, широко открывает рот, часто меняет позы и всячески демонстрирует агрессию.

Напомним, что трагедия произошла 9 октября в Орджоникидзевском районе Уфы. После падения девочка выжила, она была доставлена в детскую городскую больницу, где ей провели операцию. Ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Соседи семьи ранее рассказали, что отец девочки злоупотребляет алкоголем. Однако скандалы в их квартире происходили крайне редко. Сообщается, что у пары есть второй ребенок. В день происшествия он вместе с матерью находился в санатории на плановом лечении.

