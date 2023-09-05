«У него такой взгляд был»: мужчина, обвиняемый в убийстве 16-летней девочки, страдал от одиночества

В Каменске-Уральском сейчас ведется расследование смерти 16-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе. Обвиняемым по делу об убийстве проходит 34-летний стропальщик. Бывшая соседка мужчины утверждает, что тот мог напасть на школьницу на фоне одиночества. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы познакомились, когда мне было около 15-16 лет. Я тогда работала в магазине. А у него такой взгляд был, как у маньяка. Вроде ничего плохого не сделал. Но от взгляда и ухмылки меня в дрожь бросало», – говорит местная жительница.

По ее словам, мужчина предлагал провожать ее до дома, а потом, когда узнал, что они живут по соседству, стал приставать чаще. Кроме того, гражданка добавила, что обвиняемый приглашал ее к себе в гости, так как хотел «общаться».

«В 2018-2020 годах он часто пил. Был в компании местных алкашей. Никогда не видела его вместе с девушкой или женщиной», – отмечает она.

Ранее мы писали, что подруга погибшей в Аргентине россиянки рассказала о ее последнем звонке. Тело 29-летней девушки нашли под окном вместе с грудным ребенком.