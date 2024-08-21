У него светло-русые волосы и карие глаза: пятилетний мальчик бесследно исчез в гостях у родственников

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами начали поиски пятилетнего мальчика в Забайкальском крае. Несовершеннолетний, по предварительным данным, мог самостоятельно уйти гулять и пропасть, передает Life.ru со ссылкой на МЧС.

Дошкольник исчез почти два дня назад в селе Мангут. Он был в гостях у родственников на улице Ленина. Днем несовершеннолетний неожиданно пропал. Правоохранители считают, что он мог самостоятельно покинуть жилье и отправиться гулять. А когда мальчик решил вернуться, то не нашел дорогу домой.

Мать ребенка обратилась в полицию спустя шесть часов после исчезновения сына. У пропавшего дошкольника светло-русые волосы и карие глаза. Его рост составляет примерно 110-115 сантиметров. Мальчик ушел из дома в голубой футболке, черных шортах и серых кроссовках.

Ранее в Кузбассе разыскивали семилетнего мальчика. Он пропал вместе с черным самокатом, у которого ярко-желтые колеса.