Имел черный самокат с ярко-желтыми колесами: в Кузбассе ищут семилетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ведут поиски семилетнего мальчика в Кемеровской области. Несовершеннолетний вышел за ограду дома и пропал, передает Kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

За помощью в полицию обратилась 30-летняя женщина из Ленинска-Кузнецкого. Она сообщила, что ее семилетний сын пошел гулять и бесследно исчез.

Стражи порядка оперативно отреагировали на просьбу россиянки отыскать ребенка. В настоящий момент они обследуют места, где может появиться школьник. Помимо правоохранителей, в спасательных мероприятиях задействованы добровольцы и волонтеры.

По данным СМИ, на вид ребенку 10-12 лет. Волосы у несовершеннолетнего светлые, около глаза имеется родимое пятно. В день исчезновения на мальчике были черная футболка, серые шорты и оранжевые кроссовки. Также у школьника был при себе самокат с ярко-желтыми колесами.

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