«У него стоял запрет на приближение»: раскрыты детали отношений убитой в Турции россиянки с бывшим мужем

Подруга убитой в Турции российской модели рассказала, что ее бывший муж ранее проявлял по отношению к ней жестокость. Из-за этого у него был даже запрет на приближение к экс-супруге. Об этом сообщает Газета.Ru.

Как рассказала знакомая погибшей, она уже долгое время находилась в официальном разводе. Она жила в Турции, а ее бывший родом из Литвы. Женщина уверена, что именно он совершил преступление, так как якобы именно он засветился на камерах видеонаблюдения.

«У него стоял запрет на приближение от турецкой полиции. Они в разводе давно, есть сын, самый маленький. Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», - рассказала собеседница издания.

Напомним, что тела 42-летней модели и ее 15-летней дочери были найдены на обочине дороги. Предположительно, их застрелили на вилле, а после завернули трупы в простыни и вывезли за город. Первыми тревогу забили родственники блогера, так как она не выходила на связь, а в доме были следы крови.

Ранее стали известны детали биографии предполагаемого убийцы двух россиянок в Турции.