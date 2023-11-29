Стали известны детали биографии предполагаемого убийцы двух россиянок в Турции: исчез сын

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции мог похитить сына жертвы. Тела 42-летней женщины и ее 15-летней дочери были найдены возле дороги. Оказалось, что у жительницы был маленький сын, который исчез. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, в Бодруме были найдены мертвыми женщина и ее дочь, которые раньше жили в России. Их тела были обнаружены за камнями, предварительно, их застрелили.

Первым под подозрением попал бывший муж убитой, гражданин Литвы. Интересно, что он находится в базе розыска в РФ за побег из-под стражи. В 2017 году он был задержан в аэропорту «Шереметьево». Его разыскивали в Монако. Правоохранители сообщали, что мужчина похитил редкий бриллиант у олигарха, когда работал у него телохранителем.

Отмечается, что ему удалось сбежать из-под стражи, он каким-то образом улетел и женился. Но потом супруги развелись, у них остался общий пятилетний сын, который жил с мамой и старшей сестрой. Сейчас его на семейной вилле нет. У следователей есть версия о двойном убийстве. По их мнению, мужчина мог расправиться с женщиной и ее дочерью, а после увезти сына за пределы страны.

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