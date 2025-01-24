У него «поехала крыша»: избитая мужем за котлеты москвичка заявила, что боится возвращаться домой

Московские врачи оказывают необходимую помощь 87-летней женщине, которая пострадала из-за агрессивного мужа. Глава семейства набросился на супругу и избил ее табуреткой. Теперь пенсионерка боится возвращаться домой. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

По словам пострадавшей, в последнее время муж буквально сошел с ума, передает mk.ru. Когда мужчина выходил из себя, то срывался на жене. В этот раз после конфликта москвичка попала в больницу. У нее зафиксировали переломы 10 ребер.

«Я не знаю, что вдруг такое на мужа нашло, хотя догадываюсь. У него просто в последнее время в прямом смысле крыша поехала!» — заявила пенсионерка.

При этом сам домашний тиран даже не помнит, что произошло. Женщина рассказала, что он пришел к ней в больницу и удивился тому, как она там оказалась.

«Да он даже не помнит, что произошло! Сегодня навещал меня — пришел и спрашивает: а почему ты в больнице? Что случилось?» — заявила избитая жительница столицы.

Конфликт между супругами завязался из-за котлет. Мужчина пришел в ярость, попробовав блюдо, а затем стал избивать пожилую супругу.