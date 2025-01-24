Пара отметила бриллиантовую свадьбу: пенсионер сломал супруге ребра табуреткой за невкусные котлеты

Жительница Москвы обратилась в больницу за медицинской помощью. У пожилой женщины зафиксировали перелом двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы по всему телу. Впоследствии стало известно, что до такого состояния ее избил супруг. Он расстроился из-за котлет, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, пара уже отметила бриллиантовую свадьбу — мужчина и женщина вместе 60 лет. Несколько дней назад они сели вместе ужинать. Глава семейства попробовал котлеты супруги и впал в ярость. По его мнению, блюдо было невозможно есть.

Пенсионерка попыталась отстоять свою позицию, но попала под горячую руку мужа. Он взял табуретку и избил ей супругу. После обращения за помощью в больницу москвичка не стала писать заявление на домашнего тирана.

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