У него нет профильного образования: массажист сломал ребенку ногу во время сеанса

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. По подозрению в причинении вреда задержан мужчина, который выдавал себя за массажиста, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации журналистов, восьмилетняя девочка попала на прием к псевдоспециалисту еще в марте. Во время оказания услуги 53-летний мужчина перестарался и сломал ногу юной клиентке.

Накануне, 22 апреля, стражи порядка задержали жителя Ленобласти. После выяснения обстоятельств случившегося они выпустили мужчину под обязательство о явке. Правоохранители выяснили, что назвавший себя массажистом не имеет профильного образования и даже не проходил специальные курсы.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске младенцу сломали руку в роддоме. Полученные малышом травмы оказались смертельны.