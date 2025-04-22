Мать уверена, что причиной стала врачебная ошибка: младенц умер после родов и перелома руки

Жительница Амурской области рассказала, как лишилась ребенка после родов в Благовещенске. Она уверена в том, что младенец погиб по вине врачей, передает Ural.kp.ru.

Россиянка ждала второго ребенка. Беременность протекала нормально, но женщина настаивала на кесаревом сечении, так как плод был большим. Однако врачи решили, что пациентка сможет обойтись без этого.

В итоге младенец застрял в родовых путях. Чтобы протолкнуть его, врачи давили на живот руками и локтями. Ситуацию это не исправило, но ребенок все же появился на свет.

На утром малыш умер. Причиной смерти назвали двустороннюю пневмонию, а также отек мозга и перелом плеча. Мать в версию врачей не верит и считает, что младенец умер исключительно из-за травм, полученных при родах. К выяснению обстоятельств случившегося подключились правоохранители.

Ранее в Барнауле местная жительница обратилась в больницу с болью. Во время осмотра женщина узнала, что беременна и у нее начались роды.