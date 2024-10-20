У него не получилось: пьяный мужчина случайно убил любимую и лег умирать рядом

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти жительницы Еврейской автономной области. По подозрению в убийстве задержан ее возлюбленный, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пара проживала в селе Кирга Биробиджанского района. В день конфликта мужчина и женщина принимали гостей. После застолья между ними вспыхнула ссора: хозяину показалось, что возлюбленная заигрывала с кем-то из приятелей.

Тогда мужчина в порыве гнева ударил женщину по лицу. Она упала на пол и вскоре умерла. Сожитель испугался и почувствовал, что умирает следом. Он лег на пол рядом, заснул, а утром пробудился и пошел в полицию с повинной.

Ранее в Омской области внук зарезал 69-летнюю бабушку. Она сделала молодому человеку замечание и поплатилась жизнью.