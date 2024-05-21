Опубликовано 21 мая 2024, 09:37
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У него были признаки разложения: труп новорожденного нашли в парке российского города
Завернутый в оделяло и покрытый бурыми пятнами труп младенца нашли в Петербурге.
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти новорожденного в Санкт-Петербурге. Труп малыша нашли в парке Сосновка, передает 78.ru.
Обнаружили бездыханное тело ребенка случайные прохожие. Они же позвонили в полицию. Прибывшие на место стражи порядка увидели завернутый в одеяло труп новорожденного с пуповиной.
На теле умершего малыша были бурые пятна. К моменту обнаружения, 20 мая, труп несовершеннолетнего стал разлагаться.
При каких обстоятельствах погиб ребенок, пока неизвестно. В данный момент правоохранители выясняют детали случившегося. Ведутся поиски матери умершего мальчика.
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