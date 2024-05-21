У него были признаки разложения: труп новорожденного нашли в парке российского города

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти новорожденного в Санкт-Петербурге. Труп малыша нашли в парке Сосновка, передает 78.ru.

Обнаружили бездыханное тело ребенка случайные прохожие. Они же позвонили в полицию. Прибывшие на место стражи порядка увидели завернутый в одеяло труп новорожденного с пуповиной.

На теле умершего малыша были бурые пятна. К моменту обнаружения, 20 мая, труп несовершеннолетнего стал разлагаться.

При каких обстоятельствах погиб ребенок, пока неизвестно. В данный момент правоохранители выясняют детали случившегося. Ведутся поиски матери умершего мальчика.

Ранее в Подмосковье загадочно умерла 12-летняя девочка. Она почувствовала головную боль и скончалась.