«У нее уже пролежни пошли»: мать истерзанной в Корее россиянки рассказала о ее состоянии

Летом текущего года в Корее нашли истерзанной молодую девушку из Казани. За границу она приехала после окончания университета, чтобы работать, несмотря на то, что близкие были против этого. Сейчас она находится в тяжелом состоянии и при этом мать не может перевезти ее обратно в Россию. Подробности узнало издание Kp.ru.

Родительница пострадавшей россиянки призналась, что перед роковым днем она звонила и жаловалась на то, как ей плохо в Корее. Она даже упомянула, что ее шантажируют, но подробностей рассказывать не стала. А затем ее нашли изувеченной на съемной квартире.

Сейчас девушка по-прежнему лежит в больнице, лечение в которой обходится ее семье весьма дорого – миллион рублей в месяц. По словам матери, пока ее дочь находилась в реанимации, врачи заразили ее опасной инфекцией, и сейчас не могут ничего сделать, чтобы помочь. У россиянки поражение головного мозга, она даже практически не приходит в сознание.

«Руками и ногами чуть-чуть пошевелит и на этом все. У нее уже пролежни пошли, совсем плохая стала», - поделилась собеседница издания.

Четыре месяца женщина пытается добиться того, чтобы дочь доставили обратно в Татарстан, но никто не хочет брать на борт лежащую пассажирку в тяжелом состоянии. В посольстве ее тоже игнорируют – не берут трубки. Теперь у семьи последняя надежда на власти родной республики.

К слову, что именно произошло с россиянкой, до сих пор неизвестно. Корейская полиция так и не узнала, что случилось в квартире в роковой день.

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