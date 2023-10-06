Ничего не ела уже два дня: избитую четырехлетнюю девочку нашли брошенной на улице

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения брошенной четырехлетней девочки на улицах Северной столицы. Ребенок не ел на протяжении двух дней, пишет Фонтанка.

Плачущую девочку в Калининском районе города обнаружила женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о потерявшемся ребенке. Стражи порядка прибыли на место и забрали несовершеннолетнюю. Дошкольницу отвезли в больницу, где у нее зафиксировали гематомы на руках и ногах. Девочка рассказала, что пострадала от рук отца. Последние два дня ребенок ничего не ел.

В ходе организованной проверки полицейские выяснили, что несовершеннолетняя проживает с отцом и матерью. В квартире у семейства антисанитарные условия. У девочки даже отсутствует собственное спальное место. В день, когда ребенка нашли, мать оставила его у здания паспортного стола.

Ранее в Благовещенске стражи порядка нашли на улице трехлетнюю девочку. Она оказалась на улице поздно ночью без родителей.