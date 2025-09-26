У нее осталась 20-летняя дочь: россиянка погибла под катером в Турции в первый день отпуска

Первый день отпуска в Турции обернулся трагедией для 42-летней россиянки. Женщина попала под катер и получила смертельные травмы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О гибели туристки рассказала ее 20-летняя дочь. По словам девушки, мама улетела в Турцию одна 24 сентября. На курорте Кемер в Анталье женщину переехал катер. Это произошло в первый день отдыха — 25 сентября.

По информации журналистов, гражданка РФ заплыла за буйки. Как раз в этот момент в акватории курсировал парасейлинговый катер. Капитан не увидел туристку, и судно переехало ее насмерть.

После трагичного случая моряка и владельца компании, которому принадлежит катер, задержали правоохранители. Семья россиянки на данный момент пытается забрать ее тело на родину. Однако у близких женщины пока нет понимания, когда получится это сделать.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска не может вывезти из Турции тело супруга. Мужчина умер в больнице от кровоизлияния в мозг.