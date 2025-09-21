Произошло кровоизлияние в мозг во время отдыха: россиянка не может забрать на родину тело мужа из Турции

Российский турист скончался после кровоизлияния в мозг во время отдыха в Турции. Долгое время мужчина лежал в госпитале. Жена гражданина РФ собралась вывезти его тело из страны, но у нее возникли проблемы со страховой.

Историю жительницы Новосибирска рассказывает Telegram-канал Осторожно, новости. Когда россиянину потребовалась операция, то туроператор покрыл все расходы. Затем пациенту было назначено лечение, но страховщики квалифицировали случай как «хроническое заболевание» и не стали предоставлять помощь.

19 сентября турист из РФ, который пролежал в госпитале 8 недель, скончался. Вдова рассчитывала тут же забрать тело покойного мужа и отвезти его на родину. В медучреждении подготовили все необходимые документы для этого, но процесс уже затянулся на несколько дней из-за страховой. Там не дают четких ответов и не называют дату транспортировки.

«Сегодня третий день, а мне не говорят, когда его отправят. Нужно встретить самолет, нужно организовать похороны. Завтра 8 недель, как Алексей находится в госпитале. Я хочу получить своего мужа и похоронить его на родине», — заявила женщина.

