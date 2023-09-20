У нее была новая плита: сын пенсионерки из взорвавшейся квартиры не верит в ее виновность

Сын пожилой женщины, которая погибла при взрыве газа в подмосковной Балашихе, прокомментировал трагедию. Мужчина отказывается верить в то, что его мать виновна в случившемся. Именно в квартире женщины, по предварительным данным, прогремел взрыв, передает mk.ru.

Сын пенсионерки пообщался с журналистами на тему трагедии. Он рассказал, что не так давно в квартире пожилой женщины была плановая замена плиты. По словам мужчины, он вообще не в курсе относительно жалоб на запахи газа из квартиры.

Пенсионерка была нелюдима, что подтверждает ее сын. Она мало с кем общалась и даже отказывалась от социальной помощи. Накануне взрыва женщина была в отъезде и вернулась домой лишь к вечеру.

В настоящий момент следователи проверяют несколько версий случившегося. По одной из них взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования. По второй — из-за неосторожного обращения с ним.

Взрыв в подмосковной многоэтажке произошел сегодня утром, 20 сентября. В результате случившегося погибли трое жильцов и двое сотрудников МЧС. Под завалами все еще могут находиться люди.