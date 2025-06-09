У нее 8 детей, которых нужно кормить: женщина стала инвалидом из-за пьяного лихача

В Волгорадской области лихач за рулем легковушки разнес несколько домовых участков. Но одном из них в результате случившегося пострадала женщина. У россиянки 8 детей, которых нужно кормить. Однако теперь она перемещается исключительно на инвалидном кресле, пока виновник ситуации лежит в больнице и не несет никакой ответственности, передает НТВ.

По информации журналистов, водитель въехал в металлическую конструкцию, которая упала на многодетную мать. После этого он попытался скрыться и протаранил еще один сарай. Очевидцы поймали лихача, от которого пахло спиртным, и через некоторое время передали его стражам порядка.

С того момент прошло уже два месяца и мужчина по-прежнему остается на свободе. Меру пресечения по уголовному делу нарушителю изберут, когда он выйдет из реабилитационного центра, где его сейчас лечат от алкоголизма. Многодетна мать пока активно занимается своим здоровьем. Вся забота о семье, по информации журналистов, легла на плечи ее 18-летней дочери.

Ранее в Барнауле участник ДТП избил водителя автобуса до инсульта. Дебошира задержали правоохранители. В отношении мужчины ведется проверка.