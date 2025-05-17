Нарушил и полез в драку: участник ДТП избил водителя автобуса до инсульта

У водителя автобуса в Барнауле произошел инсульт после аварии и драки на дороге, передает «Толк». Мужчину избил другой участник ДТП.

Пострадавший россиянин попал в больницу. По словам представителя транспортной компании, автобус столкнулся с легковушкой 16 мая. Водитель общественного транспорта ехал по главной дороге и врезался в другую машину. Владелец поврежденного авто оказался не согласен с обвинениями в нарушении ПДД и после оформления аварии набросился на оппонента.

По данным Telegram-канала Полиция Алтайский край: официальный канал, сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. В настоящий момент по факту случившегося ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный мужчина избил пенсионера. Конфликт произошел в волонтерском центре СВО.