«У нас в Башкирии траура нет»: блогера приговорили к трем годам колонии из-за слов о теракте в «Крокусе»

Центральный окружной военный суд вынес решение по делу жителя Стерлитамака, который проводил трансляции в Сети. За призывы к терроризму и слова о «Крокусе» его приговорили к лишению свободы в колонии.

Об этом на своеv канале в Telegram сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обращалась в МВД из-за слов блогера после теракта в «Крокус Сити Холле».

Мужчина во время прямого эфира заявил, что траур по случаю событий в Подмосковье не распространяется на Башкирию. Он назвал столицу РФ отдельным государством.

«Траур в вашей стране, в Москве. У нас в Башкирии траура нет», — сказал мужчина на трансляции.

Кроме того, житель Стерлитамака призывал «взорвать Москву». За все это суд приговорил его к трем годам колонии.

Ранее сообщалось, что треш-блогер из Краснодарского края заставил малолетнего сына целовать манекен. Он хотел собрать побольше лайков.