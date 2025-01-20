Заставил ради лайков целовать манекен: отец треш-блогер сделал малолетнего сына участником скандальных роликов

Житель Краснодарского края снимает на видео треш-контент, участником которого является его малолетний сын. Отец заставляет мальчика ради лайков делать непотребные вещи. Например, в одном из роликов несовершеннолетний целует манекен по просьбе родителя. Затем мужчина делает это сам, но уже куда более провокационно.

Отец мальчика ведет в Сети свой блог, передает Telegram-канал Readovka. Он известен среди подписчиков как «Мага-торнадо». Мужчина не стесняется в выражениях при ребенке, наоборот, он поощряет сына за брань.

Житель края уже привлекался к ответственности за свое поведение и треш-контент. На него составляли административный протокол по статье мелкое хулиганство. Каковы будут действия полиции в этот раз, пока не известно.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний блогер из Москвы снял штаны перед Храмом Спаса на Крови. После критики в Сети школьник скрыл ролик.