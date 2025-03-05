У найденной мертвой на чердаке больницы в Подмосковье женщины умерли муж и дочь

У женщины, найденной мертвой на чердаке больницы в Орехово-Зуеве, умерли муж и дочь. Подробности биографии россиянки, а также о двух личных трагедиях сообщил сайт mk.ru.

Супруг женщины умер много лет назад. Дочери не стало около 10 лет назад.

Друзья семьи рассказали, что после случившегося женщина стала употреблять спиртное, а затем и вовсе потеряла рассудок – нашептывала что-то под нос. Случалось, что россиянку находили в подъезде.

Последние шесть лет она работала уборщицей, о ней отзывались как о трудолюбивом сотруднике. Она не пропускала работу, не появлялась в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшей остались сестра и племянница во Владимире. Родственникам известно о ее смерти.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.

Напомним, женщина была пациенткой больницы – поступила 17 января с травмой головы и повреждениями тела. В феврале ее нашли на чердаке медучреждения – пациент обратил внимание на зловонный запах. Труп разлагался, тело женщины было в памперсе и с перебинтованной головой.