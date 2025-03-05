В Подмосковье на чердаке больницы нашли труп пациентки с перебинтованной головой

В больнице Подмосковья нашли труп 56-летней пациентки на чердаке. Голова была перебинтована, женщина лежала в одних взрослых подгузниках.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Труп обнаружили 19 февраля в техническом помещении на пятом этаже. Мертвую женщину нашел пациент.

После этого в больнице изучили списки пациентов. Выяснилось, что умершая – 56-летняя жительница Электрогорска.

Ее доставили в больницу 17 января, у женщины была травма головы. Спустя несколько дней она исчезла – персонал не заметил пропажи.

Источник пишет, что тело могло пролежать на чердаке около месяца. Оно подверглось гнилостным изменениям, исходил запах.

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