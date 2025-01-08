У мужчины осталась семья в Санкт-Петербурге: в США застрелили многодетного отца

В Соединенных Штатах полиция расследует убийство многодетного отца. Мужчина прибыл в США из Санкт-Петербурга. В России он ставил жену и троих наследников, передает Российская газета.

По данным СМИ, вдове и детям требуется материальная и психологическая помощь. Петербурженка уже организовала сбор средств, чтобы доставить тело главы семейства в РФ и провести похороны.

Убийство мужчины произошло в американском городе Чикаго. Им оказался многодетный уроженец Киргизии, который прилетел в Штаты из России.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник, нападение совершили бандиты. Они застрелили главу семейства и угнали его автомобиль.

Ранее российского предпринимателя застрелили неизвестные в Грузии. Они расправились с мужчиной и выбросили его труп в реку.