У меня «монстр» родился: гинеколога российской больницы заподозрили в подмене ребенка

Жительница Якутии заподозрила гинеколога в подмене ребенка. Женщина уверена, что у нее появился на свет абсолютно здоровый мальчик, а ей дали девочку с патологиями, которая в дальнейшем умерла.

Дарья впервые стала мамой 16 лет назад. Роды проходили в небольшом поселке Хадынга, их принимала врач Ирина.

Восемь месяцев назад россиянка получила историю своих первых родов от медиков учреждения. В них нет ни одного результата УЗИ — якобы они пропали. Помимо этого, в материалах присутствуют десятки свежих исправлений ручкой, уверяет Дарья.

Женщине говорили, что она ждет мальчика. Беременность протекала без осложнений, но за неделю до родов будущей маме решили сделать кесарево сечение.

«На следующий день гинеколог пришла утром, говорит: „Ребенок родился с множественными пороками развития, у тебя девочка“», — вспомнила Дарья в разговоре с РЕН ТВ.

Женщине не показали малыша, несмотря на ее просьбы, а через три недели ей сообщили о смерти ребенка. Сейчас Дарья — мама троих детей, и у ее младшей дочери начались проблемы со здоровьем. Именно это сподвигло женщину разобраться в ситуации 16-летней давности.

«Ведь доктор же говорила там, что у меня „монстр“ родился. Я думаю, может это все-таки связано с генетикой какой-то, на самом деле», — заключила женщина.

Дело взяли на личный контроль в региональном управлении Следственного комитета в Якутске.

Ранее дагестанские врачи помогли 41-летней женщине родить десятого ребенка.