«У меня истерика»: отец убитой в Нижнем Тагиле девочки рассказал жуткие подробности ее гибели

Тело убитой школьницы в Нижнем Тагиле погрызли крысы, пока оно лежало в подвале. Об этом рассказал отец 11-летней девочки.

Мужчина ездил в морг, но его не пустили на опознание тела. Ему только показали мельком фото.

«Мне просто фото мельком показали, у меня истерика сразу. На снимке дочь была в одежде, рука погрызена. Думаю, крысы руку погрызли», — сказал он в разговоре с Ura.ru.

Как сообщает 360.ru, местные жители собрались возле общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле, где обнаружили тело девочки. Люди принесли цветы и игрушки.

«Приносят цветы, игрушки, плачут. Много детей приходит», — сказал источник издания.

Пропавшую на Урале школьницу искали на протяжении четырех дней. Позже ее тело нашли в подвале жилого дома. Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, и он признал вину. В роковой день насильник зашел в гости к отцу девочки, но его не было дома. Школьница открыла дверь — обвиняемый пригласил ее на чай, и она согласилась.

После мужчина надругался над ней, а затем задушил в подвале жилого дома, который впоследствии затопило. Тело не могли найти, пока не откачали воду.