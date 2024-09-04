Позвал на чай: появились подробности убийства 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, как заманил и лишил жизни пятиклассницу.

40-летний мужчина в тот день был пьяным. Он зашел в гости к отцу девочки, но его не было дома. Школьница открыла дверь — обвиняемый пригласил ее на чай, и она согласилась.

После мужчина надругался над ней, а затем задушил в подвале жилого дома, который впоследствии затопило. Тело не могли найти, пока не откачали воду, пишет Ural Mash.

Скрыв следы преступления, обвиняемый уехал из города, но правоохранителям удалось задержать его в Москве. На допросе он признал свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и убийстве.

«Также обвиняемый проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений», — пояснили в СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, школьницу искали на протяжении четырех дней. Ранее стало известно, что обвиняемый был осужден за изнасилование. Его лишили свободы на восемь лет, но после мужчина отправился на СВО.