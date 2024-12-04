«У меня есть опыт в смешанных боевых искусствах»: пастор дал отпор грабителю, вооруженному топором

Американский священник дал отпор вооруженному грабителю. Оказалось, что пастырь увлекается боевыми искусствами. Он обезвредил злоумышленника и дождался прибытия полиции, передает NBC News.

По данным СМИ, святой отец из Калифорнии получил рано утром оповещение на телефон, что кто-то вломился в храм. Тогда пастор отправился туда и повстречал грабителя, вооруженного топором.

В ходе схватки священник дал отпор незнакомцу и обезвредил его. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Мне нравится поддерживать себя в форме, я изучал джиу-джитсу и кикбоксинг, и у меня есть опыт в смешанных боевых искусствах», — прокомментировал служитель церкви.

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