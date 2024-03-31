«У меня есть огромная семья»: отец сбитого у «Крокуса» мальчика обратился к россиянам фразой из фильма «Брат»

30 марта, на девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холле», у стен концертного зала состоялся вечер памяти жертв теракта. Во время мероприятия на сцену вышел житель Солнечногорска Игорь Толпыкин, чьих детей 22 марта сбили на машине террористы, и обратился к россиянам. Об этом сообщает The Voice.

Житель Солнечногорска Игорь Толпыкин выступил с обращением на сцене во время мероприятия. Его сына и дочь террористы сбили на машине вечером 22 марта, когда пытались скрыться с места преступления. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

«Я глава небольшой семьи. Так случилось, что в тот роковой день мы также оказались в „Крокусе“. Благодаря Господу нам удалось спастись — мы выбежали из „Крокуса“. И здесь нашу семью настиг тот самый белый Renault террористов», — рассказал Игорь Толпыкин.

Мужчина поблагодарил всех неравнодушных людей, оказавших первую помощь его сыну, и врачей. В настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное.

«Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним. Слава Богу, уже прошла вторая операция. Сына перевели из реанимации к своей сестре в палату. Сейчас, я думаю, все самое страшное позади», — высказался свидетель событий.

Завершить свое выступление Игорь Толпыкин решил фразе героя Сергея Бодрова из фильма «Брат».

«Я хочу закончить словами героя культового фильма „Брат“: „Я узнал, что у меня есть огромная семья...“ Это вы. Низкий вам поклон. Соболезнования семьям тех, кто погиб», — заключил мужчина.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Яна Чурикова начала новый выпуск шоу «Голос» со слов о теракте в «Крокус Сити Холле». От лица канала она выразила соболезнования родным и близким.