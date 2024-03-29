Яна Чурикова начала новый выпуск шоу «Голос» со слов о теракте в «Крокусе»

Ведущая шоу «Голос» Яна Чурикова начала новый выпуск со слов о теракте в «Крокусе». От лица канала она выразила соболезнования родным и близким.

«Ровно неделю назад практически в это же время в концертном зале «Крокус Сити Холл» случилась ужасная трагедия. Чудовищный теракт унес жизни людей, которые просто пришли на концерт», - начала Чурикова.

Ведущая рассказала, что звезды записали альбом, доходы от которого направят на помощь погибшим и раненым. Затем Чурикова представила певицу Полину Гагарину, исполнившую песню «Журавли». Об этом пишет StarHit.

Отметим, что теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В это время по ТВ шел очередной выпуск «Голоса». Через несколько минут передачу прервали для экстренных новостей.

Ранее сообщалось, что 26-летняя девушка оформила опеку над сестрой из-за смерти всей семьи в теракте. Мать, отчим и брат 22 марта отправились на концерт группы «Пикник». Напомним, перед выступлением в зал зашли несколько террористов, они открыли огонь по зрителям. Погибли 144 человека, 382 пострадали.