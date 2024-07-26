У матери истерика: упавший со второго этажа в торговом центре мальчик сбежал из детского сада

Шестилетний ребенок, который 26 июля упал со второго этажа в торговом центре в Москве, сбежал из сада.

О том, почему рядом с мальчиком в момент ЧП не было взрослых, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Департамент образования и науки города. По его данным, ребенок сбежал из сада. Другие детали еще предстоит выяснить.

Сайт mk.ru поделился некоторыми подробностями инцидента. По его информации, происшествие случилось в 16:45. Очевидцы рассказали, что ребенок хотел прокатиться на эскалаторе верхом и закинул ноги на перила, после чего перевернулся и упал.

Мальчик оказался на кафеле на первом этаже ТЦ. Он был без сознания. Посетители прикладывали лед к лицу, из аптеки принесли салфетки и ватные диски.

В толпе оказался мужчина, который узнал мальчика. Он позвонил матери. Как только женщина приехала на место, у нее началась истерика.

Ранее мы писали о падении шестилетнего ребенка со второго этажа.