У мальчика могли быть проблемы с психикой: что рассказала жительница Перми, подозреваемая в убийстве 9-летнего сына

По делу об убийстве девятилетнего мальчика в Перми, тело которого обнаружил бездомный возле мусорного контейнера, задержали его мать. 34-летняя женщина заявила на допросе, что находилась в тяжелой жизненной ситуации.

В настоящее время подозреваемой предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». При этом она не признала вину.

По версии следствия, в ночь на 12 июля женщина задушила своего малолетнего сына, а потом «оставила на теле ребенка колото-резаные раны». Чтобы скрыть следы преступления, она спрятала труп в большой черный чемодан и отвезла к мусорным контейнерам в другом районе города.

По данным источника Kp.ru, подозреваемая в ходе допроса, который длился 12 часов, заявила, что от нее ушел муж, а также были финансовые проблемы и долги. Кроме того, стало известно, что ребенок находился на домашнем обучении, со сверстниками не общался, был замкнут. Вероятно, у мальчика могли быть проблемы с психикой, однако мать за помощью не обращалась.

Подозреваемая в убийстве собственного сына женщина из приличной семьи — отец подполковник ГАИ на пенсии, мать — домохозяйка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге погибла оставленная одна в квартире новорожденная девочка. Ее родители отлучились из дома на несколько часов. Позже стало известно, что девочку убила собственная мать.