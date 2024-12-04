У людей только увеличились опухоли: сотни онкобольных в России купили лекарство от рака и были обмануты

Сотни россиян, которые страдают от онкологического заболевания, убедили купить чудодейственный препарат, который способен вылечить рак. Однако на деле средство только ухудшило состояние людей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, распространением препарата занималась компания, зарегистрированная в башкирской деревне Шихан. Ее сотрудники находили онкобольных по всей России и продавали им лекарство от рака, которое не прошло клинические испытания.

Те, кто купили препарата и стали его использовать, положительной динамики не заметили. Наоборот, у пациентов стали увеличиваться злокачественные опухоли, а сумма ущерба от действий продавцов составила почти 100 млн рублей. Клиенты башкирской фирмы уже направили запрос в СК РФ с просьбой проверить ее деятельность.

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