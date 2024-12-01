«Было убедительно»: Александр Буйнов высказался о последней стадии рака

Александр Буйнов опроверг слухи о последней стадии рака.

На фестивале «Легенда ретро FM» артист обсудил с журналистами последние новости, связанные с его здоровьем.

Более десяти лет назад Александру диагностировали рак предстательной железы, но затем болезнь ушла в ремиссию. Однако накануне появились новости о том, что состояние певца заметно ухудшилось и что он находится в паллиативном состоянии из-за последней стадии страшного недуга.

И сам Буйнов, и его представили уже опровергли данную информацию и пообещали наказать человека, распространившего эту ужасную весть.

Кроме того, Александр подчеркнул, что такие слухи очень неприятно про себя читать. Но, по словам артиста, он не видит смысла писать какие-то опровержения, ведь ему все равно никто не поверит. Также Буйнов заверил, что СМИ специально использует медицинскую терминологию, ведь тогда новость звучит убедительно.

«Вы меня сами видите... А так, ощущение, что плюнули, пытались растереть... Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — заявил певец в беседе с изданием Starhit.

Ранее мы писали о том, что 74-летний певец Александр Буйнов впервые вышел в свет с тремя внуками.