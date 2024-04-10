У «Крокус Сити Холла» разобрали мемориал, посвященный жертвам теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Мемориал, который появился рядом со стенами сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл», разобрали уборщики. На опубликованных кадрах видно, как площадь очистили от цветов и заграждений. Рабочие также убрали все игрушки и лампады в черные пакеты.

Памятный мемориал, посвященный жертвам теракта, появился рядом с «Крокусом» практически сразу после трагедии. Напомним, нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. Несколько террористов ворвались в здание и начали расстреливать посетителей концерта группы «Пикник».

Спустя какое-то время нападавшие подожгли концертный зал и сбежали. Позже правоохранители задержали всех исполнителей теракта. Жертвами нападения стали 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Ранее мы писали о том, что террористы из «Крокуса» будут жить в суровых условиях одной из семи колоний.