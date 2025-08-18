«У кого-то нервы сдадут, и начнется самосуд»: россиянин разгромил авто соседей из-за депрессии

В Екатеринбурге мужчина испортил более 15 чужих машин из-за депрессии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, житель Екатеринбурга в нетрезвом и депрессивном состояниях разгромил более 15 машин на парковке многоэтажного дома. Владельцы авто до сих пор не получили компенсацию, но мужчина не отрицает, что готов возместить им ущерб. Потерпевшие написали заявление в полицию с просьбой наказать соседа по закону.

«Тут ведь как может быть, у кого-то нервы сдадут, и начнется самосуд. Мы этого не хотим, мы хотим все по закону... Чтобы человек сделал свое деяние и за это ответил, вот и все. Больше нам ничего и не надо, ну и соответственно компенсацию», — высказались пострадавшие.

Местные жители утверждают, что злоумышленник впал в депрессию, поэтому вымещает негатив на чужом имуществе.

«Если человек страдает какой-то депрессией, есть врачи, есть куда изолировать, полежать-полечится. То есть чтобы не было повторений таких», — резюмировали россияне.

Ранее в Кемерово женщина избила феном парикмахера и разгромила салон красоты. Россиянка не смогла объяснить причину своего поступка. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Подробности читайте в этой новости.