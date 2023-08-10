У известного ученого выманили 17 миллионов: обмануть профессора удалось не с первой попытки

81-летний доктор физико-математических наук, а также автор учебных пособий Владимир Леонтьев попался на удочку аферистов. Пенсионера обманули на 17 миллионов рублей. Однако пожилой мужчина не сразу повелся на мошенническую схему. Он поверил злоумышленникам, только когда те заявили, что они сотрудники ФСБ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, еще в апреле ученому стали названивать неизвестные, представившись Центробанком. Они предлагали ему перевести все накопления на «безопасный счет». Однако профессор не поддавался на уговоры аферистов.

Обмануть доктора наук удалось лишь недавно. Мужчине позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ. Профессор за месяц снял средства со всех вкладов в разных банках. Какую-то часть сбережений он перевел через банкоматы на счет аферистов, а оставшиеся деньги передал «специальным людям».

8 августа «сотрудники ФСБ» перестали выходить на связь, а пенсионер осознал, что попал в ловушку мошенников. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

Ранее мы писали, что дети отдали мошеннику почти миллион рублей из заначки родителей, чтобы спасти бабушку.