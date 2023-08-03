Хотели спасти бабушку: дети отдали мошеннику почти миллион рублей из заначки родителей

В Москве два ребенка отдали мошеннику порядка миллиона рублей из заначки родителей. Злоумышленник рассказал, что средства нужны для больной бабушки. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, все произошло, когда взрослых не было дома. Уточняется, что девятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку оставили одних дома всего на полтора часа. Именно в это время на городской телефон позвонил мошенник.

По словам звонившего, бабушка детей попала в больницу и на ее лечение срочно нужны деньги. В результате дети побежали искать деньги по квартире. Денежные средства в размере 950 тысяч рублей были найдены в родительском шкафу. Спустя время неизвестный мужчина постучал в квартиру, где дети и отдали все деньги, чтобы бабушку спасли врачи.

Подчеркивается, что школьники не смогли запомнить, как выглядел мошенник.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать неизвестного по горячим следам, собака даже взяла его след, но найти преступника на данный момент не удалось.

Ранее мы писали о том, что в Москве мошенники заставили 77-летнюю пенсионерку выбросить из окна 1,5 миллиона рублей. Неизвестные позвонили местной жительнице и представились сотрудниками правоохранительных органов. В телефонном разговоре они попросили пенсионерку помочь им в поимке опасных преступников.