У девушки из Гагры в руках взорвалась петарда

В абхазском курортном городе Гагра у девушки взорвалась петарда в руках. Пострадавшую вывезли в больницу Сочи.

Подробности инцидента приводит издание Sputnik Абхазия.

Пациентку доставили 14 декабря. Девушка рассказала врачам, что у нее в руках взорвалась петарда. Ей оказали первую помощь, затем пациентку перевели в специализированную больницу.

Случившееся подтверждает видео, которое распространилось в Сети. О состоянии девушки сейчас ничего не известно.

В этом году случай со взрывом петарды в руке первый. Год назад в Гагре от взрывного пиротехнического изделия пострадал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Перми неизвестный мужчина бросил петарду в автобус. В результате в салоне появился дым, а в полу образовалась дыра. Пассажиры получили сильный испуг, кроме того, их буквально оглушило взрывом. Автобус сняли с маршрута, на место вызвали полицию и скорую.