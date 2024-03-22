У берегов Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту: поиски идут уже четыре дня

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин без вести пропал у берегов Чили. Его не могут найти уже четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спортсмен находился в кругосветном путешествии, которое начал еще в октябре 2023 года. Он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток. Все это время Виталий был на связи. В последний раз 19 марта он сообщил, что у него появились проблемы с управлением яхтой. А после пропал.

Известно, что в последние дни у берегов Чили была плохая погода, волны достигали 3,2 метра в высоту. На данный момент ведутся поисковые операции, однако пока результатов они не показали.

К слову, в путешествие Елагин отправился на яхте «Дочь ветра». В профессиональных кругах это судно считается непотопляемым.

Ранее российский путешественник Владимир Косаров, отправившийся в джунгли, пропал в Колумбии.