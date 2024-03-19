Отправился в самое опасное место в мире: российский путешественник пропал в Колумбии

В Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров, отправившийся покорять джунгли. Мужчина не выходит на связь уже два месяца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, Владимир Косаров уехал в одно из самых опасных мест в мире — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Однако два месяца назад путешественник перестал выходить на связь.

Последний раз мужчина созванивался с друзьями и появлялся в соцсетях 25 января. Тогда он находился в колумбийском городе Капургана.

По словам путешественника, он планировал направиться в Панаму через Дарьенский пробел. Известно, что эти места представляют собой тропические джунгли и непроходимые болота. Владимир Косаров собирался преодолеть Дарьенский пробел за две недели, но информации о том, что мужчина добрался до Панамы, не поступало.

Сообщается, что друзья мужчины обратились за помощью в российское консульство в Колумбии. На данный момент детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Челябинской области мужчина ушел один ночью в лес и пропал без вести. Как стало известно, он хотел встретиться с подругой.