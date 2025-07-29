У арестованного блогера Арега Щепихина* обнаружили расстройство личности

У арестованного блогера Арега Щепихина* (внесен в перечень экстремистов и террористов) обнаружили расстройство личности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня в суде прошло очередное заседание по делу Арега Щепихина*. Блогера обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти либо вражды. Суд принял решение арестовать его еще на полгода — в СИЗО он пробудет до 22 января 2026 года.

При этом на суде были оглашены результаты психиатрической экспертизы — у Щепихина* обнаружили смешанное расстройство личности. После завершения слушаний блогер попросил адвоката передать его братьям, что он находится в заключении, чтобы ты носили ему передачки.

Напомним, Арег Щепихин* стал известен после похищения его неизвестными с Ярославского вокзала 3 июня. Никого из нападавших на блогера так и не задержали, хотя СК заявлял о возбуждении уголовного дела в отношении шестерых подозреваемых.

Ранее мы писали о том, что суд вынес приговор отчиму-тирану, пытавшемуся утопить пасынка.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов.