У актера из сериала «Слово пацана» украли «Айфон» в Санкт-Петербурге

Актер Александр Манько, сыгравший участкового в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил о краже у него «Айфона». Все произошло среди белого дня в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.

Сообщается, что Александр Манько обратился в полицию около двух часов ночи. Актер заявил, что неизвестный украл у него iPhone 11. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. По словам мужчины, что для него это значительная потеря.

Александр Манько — российский актер театра и кино. Артист работает в Санкт-Петербургском Городском театре. На телеэкранах Александр Манько появляется в эпизодических ролях. В основном актер играет полицейских и журналистов. Так, актер снялся в сериалах «Тайны следствия-16», «Мажор-3», «Невский. Чужой среди чужих», а также в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Ранее сообщалось о том, что в Москве задержали 16-летнего школьника, который подрабатывал на складе маркетплейса Wilberries. Несовершеннолетнего подозревают в краже 12 коробок с часами Apple Watch на сумму 800 тысяч рублей.