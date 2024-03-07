passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 07 марта 2024, 16:03
1 мин.

Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей: школьник украл со склада Wildberries 12 коробок с Apple Watch

В Москве 16-летний школьник обворовал склад Wildberries на 800 тысяч рублей .
Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей: школьник украл со склада Wildberries 12 коробок с Apple Watch

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего юношу в Москве, который подрабатывал на складе маркетплейса Wilberries. Несовершеннолетнего подозревают в краже часов фирмы Apple на сумму 800 тысяч рублей, передает Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Об исчезновении продукции стало известно лишь спустя пять месяцев после увольнения школьника. Всего пропали 12 коробок с ценным товаром.

В ходе проверки и установления деталей случившегося правоохранители вышли на юношу. Все имеющиеся показания свидетельствовали о его причастности к совершению преступления. В настоящий момент стражи порядка пытаются узнать у школьника, куда он спрятал украденный товар.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассник угрожал пистолетом продавцу шаурмы. Несовершеннолетний вымогал деньги у мужчины.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Регнум: Происшествия
Автор:Артем Хохлов
Теги:
кража
школьник