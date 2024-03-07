Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей: школьник украл со склада Wildberries 12 коробок с Apple Watch

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего юношу в Москве, который подрабатывал на складе маркетплейса Wilberries. Несовершеннолетнего подозревают в краже часов фирмы Apple на сумму 800 тысяч рублей, передает Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Об исчезновении продукции стало известно лишь спустя пять месяцев после увольнения школьника. Всего пропали 12 коробок с ценным товаром.

В ходе проверки и установления деталей случившегося правоохранители вышли на юношу. Все имеющиеся показания свидетельствовали о его причастности к совершению преступления. В настоящий момент стражи порядка пытаются узнать у школьника, куда он спрятал украденный товар.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассник угрожал пистолетом продавцу шаурмы. Несовершеннолетний вымогал деньги у мужчины.