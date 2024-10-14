У 86-летней матери москвички, умершей после удаления 32 зубов, случился инфаркт. Врачи скорой быстро приехали на вызов – это спасло женщине жизнь.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его информации, узнав о смерти дочери, женщина не могла стоять на ногах. Семья с самого начала не знала, как мать воспримет новость о случившемся.

«Ей стало плохо, мы вызвали скорую. Врачи сказали, что у неё инфаркт. Медики быстро приехали, думаю, это спасло», - поделился собеседник.

Напомним, 12 октября 59-летняя москвичка удалила зубы в клинике в Москве – в дальнейшем ей планировали поставить импланты. После удаления женщину отпустили домой. Состояние ухудшилось, как только прошло действие анестезии. Россиянка потеряла сознание, а потом умерла.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности. Точную причину смерти установит вскрытие.

Ранее мы писали о случившемся подробнее.