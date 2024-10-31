У 36-летнего продюсера Юлии Рымар украли сумку за 260 тысяч в баре в Москве

В баре в Москве украли сумку у продюсера Юлии Рымар. Аксессуар бренда Louis Vuitton стоил 260 тыс. рублей.

Подробности происшествия сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

36-летняя Рымар отдыхала в баре в Калашном переулке в ночь с 27 на 28 октября. В какой-то момент ее сумка исчезла.

Продюсер сериала «Паль» обратилась к администрации заведения – охрана задержала 42-летнего мужчину, который пытался похитить сумку. Его передали полиции.

По информации источника, похититель – уроженец Рязанской области, проживает в Москве. Начата проверка, по ее итогам решат, возбуждать ли уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову обманули почти на 28 млн рублей. Подрядчик взял аванс и распорядился деньгами по своему усмотрению.