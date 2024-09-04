Тыкал палкой и просил оголиться: извращенец залез на подоконник к пятикласснице

1 сентября в Москве неизвестный мужчина азиатской внешности забрался на подоконник квартиры, в которой спала 12-летняя девочка. Извращенец тыкал ее двухметровой палкой и требовал оголиться.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пятиклассница почувствовала во сне странные прикосновения. Открыв глаза, она увидела, что неизвестный мужчина просунул в форточку ее окна на первом этаже палку.

Когда школьница посмотрела на извращенца, он выронил палку и отошел. За окном она услышала голоса — видимо с ним был кто-то еще. После мужчина вернулся и попросил пятиклассницу отдать палку. Обмотавшись одеялом, она передала ее через форточку.

Затем девочка легла в кровать, и тогда мужчина попросил ее раздеться и посмотреть на его половые органы. Но окно школьницы было заклеено матовой пленкой, поэтому подросток ничего не увидела.

Испугавшись, школьница ушла в гостиную, а после в ванную, где нет окон. Вернувшись к себе в комнату, она увидела, что незнакомец исчез. Девочка рассказала обо всем маме: родительница приняла решение обратиться в полицию.

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